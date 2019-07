La tête penchée à 90° après un accident, elle attend une opération depuis deux ans

Une jeune Pakistanaise de onze ans, handicapée après une chute à l’âge de huit mois, attend une opération pour enfin vivre une vie normale.

Afsheen Kumbar a onze ans et a la tête tournée à 90° après être tombée alors qu’elle n’avait que huit mois. À l’époque, ses parents n’avaient pas d’argent pour l’amener à l’hôpital et l’ont donc laissée avec ce handicap.

La jeune fille pensait que ses problèmes seraient réglés en février 2018, lorsqu’un sponsor privé lui a proposé de se faire opérer dans un hôpital universitaire à Karachi, au sud du Pakistan. Malheureusement, l’opération a été reportée à cause d’un mariage dans sa famille et le sponsor n’a plus jamais donné signe de vie par la suite. « Les docteurs de l’hôpital ont fait tous les tests », explique Yakoob, son frère, à Metro UK. « Malheureusement, après un mois, la personne qui nous avait promis de payer l’opération n’a plus répondu à mes appels répétés ».

« On n’a pas d’argent pour l’amener à l’hôpital et Afsheen n’a plus vu de médecin depuis un an », poursuit-il. Pour s’occuper de sa soeur à temps plein, Yakoob a dû quitter son job alors que leur maman ne gagne que 60$ par mois. Aujourd’hui, il partage son histoire en espérant que le gouvernement et des citoyens leur viennent en aide. « Elle a vraiment besoin d’une opération pour vivre une vie normale », conclut-il.