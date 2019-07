L’Espagnol Jon Bautista (Real Sociedad) prêté à Eupen

Jon Bautista est prêté une saison à Eupen par la Real Sociedad, a indiqué le club germanophone de Jupiler Pro League jeudi. L’attaquant espagnol de 24 ans a joué 56 matches et inscrit 7 buts avec le club de Liga. Après avoir joué pour l’équipe B de la Real Sociedad pendant trois ans, Jon Bautista a intégré l’équipe A du club de Saint-Sébastien en 2017. La saison dernière, il a joué 18 matches de Liga et un de Coupe du Roi, pour un but marqué.

Jon Bautista va retrouver à Eupen l’entraîneur Beñat San José, qu’il avait déjà côtoyé en équipes de jeunes de la Real Sociedad.

« La saison dernière nous a montré qu’il fallait agir pour combler nos lacunes offensives. Je suis donc d’autant plus ravi que Jon Bautista ait décidé de jouer un an pour la KAS Eupen », déclare Christoph Henkel, directeur général d’Eupen. « Il apporte l’expérience de La Liga et de l’Europa League et renforce notre équipe ».

Source: Belga