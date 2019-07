Les travaux pour un nouveau règlement à l’Union belge « dans leur phase finale »

L’Union belge de football travaille à l’élaboration d’un nouveau règlement et le groupe de travail, placé sous la direction du professeur Frank Hendrickx de la KU Louvain, espère pouvoir accoucher d’un texte pour cet été. « Les travaux sont dans leur phase finale », a confié ce spécialiste du droit sportif à l’Agence Belga jeudi. « Ces modifications aux règlements n’ont pas d’influence sur les dossiers en cours, ce que nous faisons, c’est pour plus tard ». Peter Bossaert, CEO de l’Union belge, conscient du problème depuis un moment, a fait du règlement, jugé obsolète, l’une de ses priorités. Le groupe de travail a été mis sur pied en novembre 2018 et a pour mission notamment de moderniser les procédures disciplinaires. Les travaux devaient être terminés en mai, mais ne le sont toujours pas deux mois plus tard.

« Nous avions toujours dit que notre travail s’achèverait pour l’été 2019 », se défend Frank Hendrickx. « Les travaux et le nouveau règlement doivent encore être approuvés par les instances adéquates de l’Union belge. Et il restera aussi la mise en application, ce qui est, au jour d’aujourd’hui, plus important que jamais. »

Ces nouvelles dispositions pourraient être mises à l’essai seulement pour la prochaine saison et être effectives pour la saison 2020-2021. « Ce que nous faisons, c’est pour le futur. Il est important de comprendre que ce nouveau règlement n’a pas d’effets rétroactifs et n’aura aucune influence sur les dossiers en cours », a insisté Frank Hendrickx. « En outre, nous attendons les derniers développements dans les affaires actuelles, des éléments peuvent entrer en ligne de compte pour notre travail. »

Source: Belga