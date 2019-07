Jannik Steimle vainqueur au Tour d’Autriche, Ben Hermans toujours en tête

L’Allemand Jannik Steimle a remporté la cinquième étape du Tour d’Autriche, jeudi, entre Bruck et Kitzbühel (161,9 km). Le coureur de Vorarlberg Santic, déjà vainqueur du prologue, s’est imposé au sprint devant son compatriote Jonas Koch (CCC) et l’Autrichien Patrick Gamber (Tirol KTM). Eliot Lietaer (Wallonie-Bruxelles) a pris la 10e place. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) conserve son maillot rouge de leader à la veille de l’arrivée. Le Tour d’Autriche s’achèvera vendredi par une étape de 116,7 km entre Kitzbühel et le Kitzbüheler Horn (116,7 km), une ascension de 6,7 km à du 13% de moyenne. Hermans s’était montré le plus fort l’an passé lors de cette ascension. Il s’agissait alors de la troisième étape. Le coureur belge y avait posé les bases de son succès final.

Hermans abordera l’étape finale avec 8 secondes d’avance sur l’Australien Ben O’Connor (Dimension Data) et 13 sur le Colombien Winner Anacona (Movistar).

Source: Belga