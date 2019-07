Asile et migration – Des affiches recyclées du Vlaams Belang souhaitent la bienvenue aux réfugiés

Quatre affiches présentant l’image et l’histoire d’un réfugié sont exposées sur la façade du Beursschouwburg à Bruxelles. L’association flamande pour les réfugiés Vluchtelingenwerk Vlaanderen et l’agence publicitaire Mortierbrigade ont réalisé ces affiches à partir des posters électoraux du Vlaams Belang recyclés, tournant leur slogan « nos gens d’abord » (« Eigen mensen eerst », NDLR) en « aussi nos gens » (« Ook onze mensen », NDLR). Le parti d’extrême droite Vlaams Belang a été le grand vainqueur des élections en mai dernier en Flandre. Ses affiches électorales, plaidant pour un stop migratoire, ont été recyclées de manière artisanale par l’agence de publicité Mortierbrigade et reçoivent donc une nouvelle vie via la campagne de Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

L’organisation défendant les réfugiés demande de cette façon que les formations de gouvernements soient plus humaines. « Notre message est que nous sommes en faveur d’une Flandre chaleureuse et accueillante où les réfugiés sont aussi les bienvenus », explique Eef Heylighen, porte-parole de Vluchtelingenwerk Vlaanderen. « Nous voulons soutenir les personnes qui recherchent un foyer sûr et tous ceux qui les aident. Dans notre Flandre, il n’y a pas de place pour un slogan comme « Eigen mensen eerst » mais bien pour « Ook onze mensen ».

Les quatre grandes affiches sur la façade du Beursschouwburg présentent le portrait et l’histoire de quatre réfugiés qui sont arrivés en Belgique et ont reçu l’aide de Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Une cinquantaine de plus petites affiches ont aussi été diffusées.

Source: Belga