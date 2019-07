George Clooney tenterait de reformer un ancien couple

Selon le Daily Mirror, George Clooney tenterait dans l’ombre de rapprocher Brad Pitt de son ex-épouse Jennifer Aniston. Il s’en serait même fait une mission.

Et c’est normal… Elle est célibataire, il est célibataire, alors pourquoi pas? D’après le magazine américain Life & Style, Brad et Jen se sont récemment joints à lui et à sa femme Amal pour un week-end top secret à Rome. « George veut voir l’un de ses meilleurs amis, Brad Pitt, heureux à nouveau », a expliqué une source. « Et cela signifie une chose: Jennifer Aniston. »

« Brad et Jen ont séjourné dans une villa très privée à Rome. George a tout organisé en disant qu’il la réservait pour ses parents afin d’éviter les regards indiscrets. C’était très romantique, en grande partie grâce à un personnel dont la priorité numéro un était la discrétion. »

Le mariage entre Brad et Jen avait brutalement pris fin après la rencontre entre l’acteur et Angelina Jolie sur le plateau de tournage de « M. et Mme Smith » en 2004. Aujourd’hui Jennifer est divorcée de Justin Theroux, tandis que le mariage de Brad et Angie est mort et enterré.