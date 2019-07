Une militante végane pleure des steaks dans un supermarché

Les défenseurs bien-être animal multiplient les interventions pour inciter les consommateurs à ne plus manger de viande. En Australie, une militante végane a veillé des steaks dans un supermarché, pour rendre hommage aux animaux abattus.

La vidéo se veut forte. On y voit une femme vêtue d’un costume de vache entrer dans un supermarché et se diriger vers le rayon boucherie. Une fois devant, elle s’agenouille et pleure les animaux morts. On la voit rendre dans ses mains une barquette de saucisses, comme pour rendre hommage à toutes les espèces tuées pour satisfaire l’appétit des êtres humains. La femme finit par se coucher sur le sol, avec une pancarte indiquant: «On vous a menti. Youtube Dominion.» Dominion est un documentaire sorti l’an dernier, dans lequel on découvre de nombreuses images choquantes tournées dans les abattoirs.

Un porte-parole du magasin a déclaré au Daily Mail que la manifestante avait été expulsée du magasin à cause de son spectacle. «Un membre de l’équipe a demandé aux individus de partir et ils l’ont fait», explique-t-il.

La ville de Perth est habituée aux manifestations végétaliennes: un groupe s’est tenu devant un restaurant en mai pour interpeller les clients au sujet de leur nourriture. «Les poussins sont mélangés vivants dans un macérateur ou gazés uniquement parce qu’ils ne produisent pas d’œufs», a hurlé une femme. «Les veaux mâles sont abattus dès l’âge de six semaines simplement parce qu’ils ne produisent pas de lait», lançait une autre.