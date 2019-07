Nintendo : 500.000 Switch écoulées au Benelux et un nouveau modèle en approche

View this post on Instagram

Nous voulons tous vous remercier ! Plus de 500.000 #NintendoSwitch ont déjà été vendues au Benelux. Quelle belle étape ! 🎉🍰 We willen jullie allemaal bedanken! De #NintendoSwitch is in de Benelux al meer dan 500.000 keer verkocht. Wat een geweldige mijlpaal! 🎉🍰 ••• #merci #hourra #fête #bedankt #hoera #feest #NintendoSwitch #Nintendo #games #gamer #videogames #gaming