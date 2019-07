Dark Tourism : Plus de 2.000 personnes sont déjà mortes dans cette ville fantôme

View this post on Instagram

You don’t need to go to Wittenoom for that… just take the train on a Monday morning. 🇦🇺 #mondaymorning #throwback #straya #wa #pilbara #wittenoom #ghosttown #danger #sign #zombies #workingholiday #workandtravel #australia #outback #westernaustralia #australien #adventure #wegotlost #creepyplaces #travel #igtravel #potd #wanderlust #funnysigns #thisiswhyiloveaustralia #asbestos #roadtrip #strayamate