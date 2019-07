Cette étoile de mer qui ressemble à un ravioli intrigue les scientifiques

Le Bureau de Recherche Océanographique et Atmosphérique américain a communiqué sur une étoile de mer qui ressemble étrangement à un ravioli.

À l’occasion de la fête nationale, qui a eu lieu le 4 juillet dernier, les scientifiques du Bureau de Recherche Océanographique et Atmosphérique américain ont fait part de leur avancée sur plusieurs animaux en forme d’étoile vivant dans l’océan. Parmi ceux-ci, cette étoile de mer qui ressemble à un ravioli découverte en 1884 mais dont on sait encore peu de choses. Contrairement à d’autres étoiles de mer, ces « bras » sont liés entre eux, ce qui lui donne la forme d’un pentagone.

Still feeling patriotic after the July 4 weekend? Learn about five species of star-shaped echinoderms (the phylum that includes sea stars) seen by @oceanexplorer researchers on their expeditions. ⭐️https://t.co/sseVc28D2A pic.twitter.com/2cICTwKFtg

— NOAA Research (@NOAAResearch) July 8, 2019