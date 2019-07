Le trafic ferroviaire toujours interrompu entre Liège-Guillemins et Ans après un déraillement

Le trafic ferroviaire est toujours totalement à l’arrêt jeudi midi entre la gare de Liège-Guillemins et Ans (ligne 36) en raison du déraillement d’un train aux abords de la gare liégeoise peu avant 10h00, a fait savoir Infrabel, gestionnaire du réseau. Le train en question était déjà en panne et donc vide de tout occupant au moment de l’incident. Des navettes ont été mises en place.

Le train, qui devait faire la liaison Liège-Bruxelles, est tombé en panne à 6h50 à hauteur de Waremme. Il a été vidé de tout occupant. Alors qu’il était remorqué vers Liège-Guillemins, les trois premières rames ont déraillé à 9h52 alors que six autres rames sont toujours sur rails, explique Infrabel. «Personne n’a été blessé que ce soit le conducteur ou l’accompagnateur. Il n’y a pas de dégâts aux voies mais des travaux de signalisation sont nécessaires.»

Depuis 10h00, aucun train ne circule entre Liège-Guillemins et Ans, dans les deux sens. Un bus de remplacement a été prévu.

Concrètement, précise la SNCB, le train IC-01 Ostende-Eupen ne circule pas entre Ans et Eupen, l’IC-12 Courtrai-Welkenraedt ne roule pas entre Louvain et Welkenraedt, le train IC-14 Quiévrain-Liège ne circule pas entre Ans et Liège-Guillemins et le train L21 Waremme-Liège-Guillemins ne circule pas entre Ans et Liège-Guillemins. Quant aux trains P, ils sont déviés ou ne circulent pas. Des navettes relient également Liège et Eupen.

«L’organisme d’enquête fédéral est sur place et va mener un devoir d’enquête», précise le gestionnaire du réseau. Les six rames toujours en place pourront ensuite être évacuées et le trafic pourra alors reprendre sur deux des six voies de Liège-Guillemins, normalement dans l’après-midi. Un train de relevage est également attendu sur place pour remettre les rames défaillantes sur les rails.