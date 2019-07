Suspicion de fraude dans le milieu du football – Le FC Malines et Waasland-Beveren joueront en D1A la saison prochaine, décide la CBAS

Le FC Malines et Waasland-Beveren ne seront pas relégués en D1B suite à l’affaire du match entre les deux équipes du 11 mars 2018 suspecté d’avoir été truqué. C’est ce que la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) a décidé mercredi, ont rapporté différents médias. Le 1er juin, la chambre d’appel de la commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) avait acquitté Waasland-Beveren tandis que Malines avait été privé de son titre en D1B et de sa promotion en D1A, et avait aussi été privé de Coupe de Belgique et de Coupe d’Europe, le club étant qualifié pour l’Europa League grâce à sa victoire en Coupe de Belgique. La place de Malines en D1A avait été attribuée au Beerschot, vice-champion de D1B.

Malines, Lokeren (qui lorgnait la place du Beerschot) et Tubize (qui réclamait la relégation de Malines en D1 amateurs et son maintien en D1B) avaient interjeté appel devant la CBAS.

Source: Belga