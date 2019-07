Retour de la pluie à partir de mercredi après-midi

Mercredi après- midi, la nébulosité deviendra progressivement très abondante dans toutes les régions, annonce l’Institut royal météorologique (IRM). Une zone de pluie peu active abordera l’ouest du pays en début d’après-midi, puis gagnera le centre en fin de journée. L’est devrait encore conserver un temps sec. Les températures atteindront 20 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et le long du littoral, 21 ou 22 degrés sur l’ouest et le centre du pays, et 23 ou 24 degrés en Campine et en Gaume. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ces pluies continueront leur progression vers l’Ardenne avant de s’évacuer par les frontières de l’est. A l’arrière, un temps plus sec avec quelques éclaircies reviendra par le littoral. Les minima seront compris entre 11 et 15 degrés.

Pour jeudi, l’IRM annonce un temps doux avec un ciel partiellement nuageux. Il fera souvent sec mais quelques averses, généralement peu importantes, pourront se produire par endroits. Les températures atteindront 20 à 22 degrés en Ardenne et dans la zone littorale, et 23 à 25 degrés dans les autres régions.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps sera d’abord sec avec des éclaircies. Les nuages reviendront ensuite à partir du littoral, puis des pluies ou averses aborderont le nord-ouest du pays en seconde partie de nuit. Les températures redescendront entre 10 et 15 degrés.

La journée de vendredi sera marquée par un temps variable. Durant la matinée, le ciel sera déjà partiellement à très nuageux avec des averses dans le centre, le nord et l’ouest du pays, alors que de larges éclaircies seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Vendredi après-midi, des averses pourront aussi se produire sur cette région. Elles devraient concerner essentiellement le nord et l’est du territoire où elles pourraient prendre un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés.

