Les Belges à l’étranger – Batshuayi buteur pour la première de Frank Lampard sur le banc de Chelsea

Michy Batshuayi a inscrit son premier but de la saison en match amical de préparation mercredi avec Chelsea. Ce but n’a pourtant pas permis aux Blues de battre les Irlandais de Bohemians (1-1) et d’offrir une victoire à Frank Lampard pour son premier match à la tête du club londonien. Revenu de son prêt à Valence la saison dernière, Batshuayi n’a mis que huit minutes pour trouver la voie du but en bon renard des surfaces. Au même titre que les dix autres joueurs du onze de base, le Diable Rouge a quitté la pelouse à la mi-temps pour faire place à onze autres joueurs en seconde période. C’est à la fin de celle-ci que les Bohemians ont égalisé via Eric Molloy(89e).

Source: Belga