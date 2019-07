Le rappeur Jay-Z se lance dans le commerce du cannabis en Californie

Jay-Z, avant de devenir un rappeur riche et célèbre, a vendu de la drogue à New York. Ironie du sort: l’artiste et homme d’affaires américain se lance aujourd’hui dans le commerce du cannabis en Californie, où son usage récréatif est légal. Shawn Carter, de son vrai nom, a été nommé stratégiste en chef de Caliva, l’une des principales entreprises du secteur dans cet État de l’ouest américain. « Il jouera un rôle essentiel dans l’orientation des tendances créatives, de la diffusion et de la stratégie de la marque », indique Caliva dans un communiqué publié mardi sur son site internet.

Le mari de la popstar Beyoncé contribuera également à travers ce poste à encourager la réinsertion d’anciens détenus, « dont beaucoup sont privés des bénéfices financiers de la légalisation », note l’entreprise de 600 salariés. Pointant le « potentiel de l’industrie du cannabis », Jay-Z, cité dans le communiqué, dit vouloir « créer quelque chose de formidable, s’amuser en le faisant, faire le bien et accompagner des gens ».

Le rappeur de 49 ans, qui était dealer lors de ses jeunes années à Brooklyn, est engagé auprès de l’ONG Reform Alliance militant pour une réforme du système pénal américain.

Selon un récent article du magazine spécialisé Forbes, il est devenu le premier milliardaire du milieu du rap, grâce notamment à ses investissements dans le champagne Armand de Brignac et le cognac D’Ussé. Le PDG de Caliva, Dennis O’Malley, a estimé sur la chaîne CNN que cette collaboration avec Jay-Z, 49 ans, ouvrait la porte à « d’importants changements pour l’industrie en matière de visibilité ».

D’autres célébrités américaines, comme le rappeur Snoop Dogg, grand amateur d’herbe, l’actrice Whoopi Goldberg, le chanteur country Willie Nelson et la présentatrice Martha Stewart, ont associé leur nom à l’industrie florissante du cannabis. Son usage récréatif est légal depuis le 1er janvier 2018 en Californie, l’État le plus peuplé des États-Unis.

