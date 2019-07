L’action de l’Union belge est arrivée beaucoup trop tard dans le dossier de relégation

La Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) a décidé que Malines et Waasland-Beveren devaient jouer en division 1A la saison prochaine et n’étaient pas relégués, tout simplement parce que l’action de l’Union belge le mois dernier décidant de la relégation était intervenue beaucoup trop tard après les faits. L’Union belge a confirmé mercredi que le FC Malines évoluera bien en D1A (Jupiler Pro League) la saison prochaine. Waasland-Beveren évoluera aussi en D1A, tandis que Lokeren et le Beerschot évolueront en D1B (Proximus League), et Tubize en division 1 amateur. L’Union belge a aussi confirmé les raisons de la décision du CBAS qui est chargé de surveiller la procédure et l’application des règlements et non de traiter des dossiers au fond.

L’Union belge aurait du réagir beaucoup plus tôt après les faits concernant la rencontre du 11 mars 2018 en playdown entre les deux clubs. La fédération belge aurait du réagir avant le 15 juin… mais le 15 juin 2018.

Cet argument avait déjà été soulevé dans les plaidoiries par les avocats du FC Malines.

« La CBAS est d’avis qu’une sanction de dégradation ne peut pas être infligée à charge du YR KV Mechelen et du KV RS Waasland-SK Beveren après la fin de la saison durant laquelle les faits ont été commis. La décision concernant les autres sanctions est reportée », avait indiqué l’Union belge, précisant qu’elle « va également tenir l’UEFA (Union européenne de football) au courant de ce jugement ».

Le 1er juin, la chambre d’appel de la commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) avait acquitté Waasland-Beveren tandis que Malines avait été privé de son titre en D1B et de sa promotion en D1A, et avait aussi été privé de Coupe de Belgique et de Coupe d’Europe, le club étant qualifié pour l’Europa League grâce à sa victoire en Coupe de Belgique. La place de Malines en D1A avait été attribuée au Beerschot, vice-champion de D1B.

Malines, Lokeren (qui lorgnait la place du Beerschot) et Tubize (qui réclamait la relégation de Malines en D1 amateurs et son maintien en D1B) avaient interjeté appel devant la CBAS.

Ce délai ne concerne que le point relatif à la relégation. Pour ce qui est des sanctions concernant le retrait de points, la participation à la Coupe d’Europe et à la Coupe de Belgique, un délai de 8 ans existe avant prescription. Pour les autres dossiers, concernant les dirigeants de clubs et l’agent de joueurs Dejan Veljkovic, aucune décision n’a encore été prise.

L’affaire est encore loin d’être clôturée donc.

La ProLeague a confirmé cependant la présence de Malines dans son calendrier tel que présenté le 1er juillet dernier. « De la décision prononcée, il résulte que la composition des séries 1A et 1B pour la saison 2019-2020 ne sera pas modifiée et qu’aucune modification ne sera apportée en conséquence aux calendriers que la Pro League a rendus publics ce 1er juillet ».

Ainsi, Malines ouvrira sa saison en Jupiler Pro League contre Zulte Waregem le 27 juillet après avoir joué une semaine plus tôt la SuperCoupe de Belgique contre Genk, le champion en titre. Waasland-Beveren jouera lui à domicile contre le Club de Bruges en ouverture de sa saison.

Source: Belga