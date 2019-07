Hautes fonctions européennes – Les Verts ne soutiendront pas la candidature d’Ursula von der Leyen

Les partis écologistes du Parlement européen ne soutiendront pas la candidature d’Ursula von der Leyen au poste de présidente de la Commission européenne, ont annoncé mercredi soir les chefs de groupe Philippe Lamberts et Ska Keller après une audition de la candidate allemande. « Les déclarations d’Ursula von der Leyen étaient décevantes. Elle ne nous a livré aucune proposition concrète, que ce soit à propos de l’état de droit ou du climat », a déploré Ska Keller, co-présidente du groupe Verts/ALE. « Nous avons été élus pour insuffler du changement et nous ne voyons pas comment ce changement pourrait advenir avec cette candidate. »

Philippe Lamberts a pour sa part souligné que Mme von der Leyen ne s’était pas distinguée lors des élections européennes du 26 mai. « Les électeurs méritent un processus démocratique et transparent lorsqu’il s’agit de choisir le président de la Commission. Le système du « Spitzenkandidat » (qui prévoit que les principales familles politiques de l’UE choisissent un candidat pour prendre la tête de la Commission, NDLR) n’est pas respecté, ce qui constitue une traîtrise envers l’électorat européen. »

Avec 74 élus, les Verts représentent le quatrième groupe le plus important dans l’hémicycle européen. Ursula von der Leyen, qui a entamé mercredi une journée marathon pour convaincre les eurodéputés de voter pour elle la semaine prochaine à Strasbourg, doit obtenir une majorité absolue au Parlement d’au moins 374 voix pour succéder au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission.

Source: Belga