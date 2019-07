Cyclisme sur route: l’UCI lance une consultation auprès du grand public

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé mercredi le lancement d’une « consultation à large échelle pour connaître l’opinion du grand public au sujet de l’attractivité du cyclisme sur route ainsi que ses attentes quant à l’évolution future de la discipline ». Les passionnés de cyclisme pourront donner leur avis dans un sondage en ligne sur différents sujets comme l’utilisation des oreillettes par les équipes et leurs coureurs, le recours aux capteurs de puissance en compétition, taille et budget des équipes, le format des épreuves, le mode de diffusion des événements ou encore les informations données pendant les courses. Le sondage, qui sera ouvert jusqu’au 16 juillet, est disponible en huit langues.

L’UCI a entamé un processus de consultation des parties prenantes du cyclisme au sens large. Ce sondage s’intègre dans ce processus. Une série de propositions seront ensuite élaborées en vue de leur approbation par le Conseil du Cyclisme Professionnel et le Comité Directeur de l’UCI en 2020.

« Développer l’attractivité du cyclisme sur route dans un monde qui change est l’un des objectifs centraux de l’Agenda 2022 de l’UCI », a expliqué le président de l’UCI, le Français David Lappartient. « Pour y parvenir, il est essentiel de connaître précisément l’opinion non seulement des différentes parties prenantes du cyclisme, mais aussi du grand public, passionnés comme spectateurs occasionnels. Le sondage que nous lançons aujourd’hui offre à chacun l’opportunité de donner son avis et s’inscrit dans une démarche de consultation plus large qui permettra à l’UCI de prendre des mesures de modernisation du cyclisme sur route répondant aux attentes du plus grand nombre. Je tiens à remercier sincèrement d’avance toutes les personnes qui accepteront de consacrer quelques minutes de leur temps pour contribuer à l’évolution de notre sport. »

Le sondage est disponible à l’adresse www.research.net/r/UCI_Fan_Survey

Source: Belga