Les internautes poussent les gérants d’un supermarché à la démission après un safari

Un couple gérant un supermarché français est devenu la cible des internautes, après la révélation de photos de safari prises pendant ses vacances. Tous deux ont fini par démissionner sous la pression populaire.

Ce sont des photos de safaris classiques, mais qui font de plus en plus protester les défenseurs des animaux, alors que de nombreuses espèces sont en voie de disparition. On y voit le couple poser auprès des animaux qu’il a abattu lors de parties de chasse. Ici un lion, là un hippopotame, un léopard, un crocodile… Ces photos ont été prises en 2016 et était disponibles en recherchant le nom du couple sur Google.

Bravo la famille Alboud du Super U de arbresle , ça valait le coup de le tuer pour cette photo . Je conseil à tout le monde de RT cette photo puisque ils veulent être célèbre et passez au magasin les prendre en photo #SuperU https://t.co/gK7W3UHzt7 — Julien Courbet 🇫🇷⭐️⭐️ (@courbet_julien) July 9, 2019

Ces chasses ont été menées dans un cadre tout à fait légal, souligne le quotidien régional Le Progrès. Il n’a toutefois pas fallu longtemps pour que le web s’interroge sur la moralité de ces chasses. L’animateur télé français Julien Courbet y est allé de son tweet, appelant à aller prendre le couple en photo dans son magasin. L’association Anymal, fondée par le comédien Rémi Gaillard, a appelé à boycotter le magasin.

Le journaliste Hugo Clément a également fait part de son indignation.

Sympa les loisirs du directeur du @ULesCommercants de l’Arbresles (Rhône)… La chasse aux trophées est un fléau. pic.twitter.com/bG4ISmxr1d — Hugo Clément (@hugoclement) July 9, 2019

Le groupe réagit

Super U, l’enseigne propriétaire du magasin, a pris ces attaques au sérieux. Elle a rapidement assuré se désolidariser de «ces pratiques qui vont à l’encontre des valeurs» défendues par l’enseigne.

Totalement opposés à des activités privées de safari de chasse par des associés #SuperU, nous annonçons que ces derniers quittent @ULesCommercants avec effet immédiat. Des mesures d’accompagnement de leurs collaborateurs et de reprise de leur magasin sont mises en place. pic.twitter.com/7ETz76pG7S — U Les Commerçants (@ULesCommercants) July 9, 2019

Un peu plus tard, elle a annoncé la décision du couple de quitter ses fonctions. Le magasin est fermé aujourd’hui, et rouvrira ses portes demain avec une nouvelle direction.