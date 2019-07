Il perd l’usage d’un oeil à cause des lentilles de contact

Le journaliste britannique Nick Humphreys a perdu l’usage d’un oeil parce qu’il portait des lentilles de contact sous la douche, a-t-il expliqué au Metro UK.

Il a en effet commencé à porter des lentilles pour améliorer sa vue lorsqu’il jouait au football, et les gardait sous la douche. C’est alors qu’il a contracté une kératite à Acanthamoeba, une infection parasitaire rare dans la cornée de l’oeil droit.

Nick, 29 ans, de Shrewsbury, dans le Shropshire, a subi deux opérations aux yeux et attend maintenant une greffe de cornée. « Si j’avais su à quel point il était dangereux de porter des contacts sous la douche, je ne les aurais jamais portés. »

Il a commencé à porter des lunettes à l’âge de quatre ans et, en 2013, il voulait améliorer sa vue pour pratiquer du sport. Il a donc opté pour des lentilles mensuelles. « Le matin, je me réveillais, je mettais mes lentilles et je me rendais au gymnase avant le travail, puis je sautais sous la douche avant de me rendre au bureau », a-t-il expliqué.

« A l’époque, on ne m’a jamais dit de ne pas porter de lentilles de contact sous la douche, il n’y a pas d’avertissement sur l’emballage et mes opticiens n’ont jamais mentionné le moindre risque. »

Nick a seulement réalisé que quelque chose n’allait pas en janvier 2018, lorsqu’il a remarqué une égratignure à l’œil droit. Se réveillant un matin incapable de voir de côté, il a d’abord pensé qu’il s’était égratigné les yeux en mettant les lentilles, mais au fil des jours, il devint clair qu’il se passait quelque chose de beaucoup plus grave.

Nick a été testé positif pour la kératite à Acanthamoeba causée par un organisme microscopique présent dans l’eau. « Quand j’ai demandé au médecin si j’allais me faire énucléer, il m’a simplement répondu que cela pouvait bien être une possibilité. C’est alors que j’ai compris que c’était grave. »

Après une réticulation cornéenne, une greffe de membrane amniotique à la cornée droite et de lourds traitements, l’infection a disparu mais les séquelles sont toujours là. Aujourd’hui Nick a décidé de travailler avec l’association caritative Fight for Sight pour sensibiliser le public au danger d’utiliser des lentilles de contact sous la douche ou à la piscine.