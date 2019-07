Déjà des centaines de tentes avant l’ouverture du festival de Dour ce soir

Des milliers de festivaliers avaient déjà investi les campings du festival de Dour cet après-midi, avant l’ouverture des portes et des premiers concerts à 18h.

Les campings du festival de Dour ont accueilli les premiers festivaliers vers midi. Certains, venus en train, avaient pu profiter d’un convoi spécial de la SNCB relooké pour l’occasion. Comme chaque année, la société des chemins de fer a renforcé son offre à destination et à partir de la gare de Saint-Ghislain, d’où partent les navettes vers le site.

«A Dour, on vient pour les concerts, mais aussi pour profiter des à-côtés. On avait une demande de plus en plus forte pour développer les campings à thème dont Dour les Bains, qui propose une plage aménagée avec bar, piscine et jacuzzi, est le petit nouveau cette année», explique le directeur du festival Damien Dufrasne.

Autre nouveauté: plusieurs points d’eau ont été disséminé sur le site et les festivaliers pourront se munir de gourdes vides. «Nous avons également revu toute la chaîne de tri avec des poubelles spécifiques et des gobelets en plastique polypropylène», poursuit le directeur du festival. A la demande des festivaliers, des zones d’ombre ont par ailleurs été aménagées.