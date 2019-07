Utrecht recouvre ses abris de bus de plantes pour attirer les abeilles

La ville d’Utrecht a trouvé un moyen original afin de favoriser la biodiversité. Elle utilise en effet le toit de ses abris de bus pour attirer des abeilles.

Des plantes ont été posées au sommet de 316 abris de bus de la ville d’Utrecht, aux Pays-Bas, comme le révèle The Independent. le but? Favoriser la biodiversité, notamment les abeilles, capter la poussière fine et stocker l’eau de pluie. Ces abris sont également équipés de lampes à basse consommation et de bancs faits en bambou.

Dutch City turns bus stops into bee stops This Dutch city has transformed its bus 🚌 stops into bee 🐝 stops 🌼 Posted by BrightVibes on Friday, July 5, 2019

Cette initiative fait partie de nombreuses autres prises par la ville d’Utrecht. Elle souhaite notamment mettre en circulation 55 bus électriques d’ici la fin de l’année et avoir un système de transports publics totalement propre d’ici 2028. L’électricité utilisée pour ces bus proviendra d’éoliennes situées non loin de la ville.