Un Néerlandais photographie un rare Boeing X37-B, dont la mission est confidentielle

Ralf Vandebergh, un astronome et photographe néerlandais, a pris en photo un rare cliché d’un Boeing X37-B, une navette dont la mission est classée confidentielle par les Américains.

Cela faisait plusieurs mois que Ralf Vandebergh, un astronome néerlandais spécialisé dans les satellites, essayait de prendre en photo un Boeing X37-B. Il y est arrivé début juillet, alors que le fameux X37-B venait de changer d’orbite.

Cet appareil ressemble à une version miniature d’une navette spatiale de la NASA. C’est d’ailleurs l’agence spatiale américaine qui l’avait développé, avant qu’il ne passe aux mains du département américain de la Défense. Sur le cliché, on peut distinguer une partie du nez, la zone de chargement et la queue de la navette qui mesure 8,8 mètres de long pour 4,5 mètres de large.

The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Space Shuttle. Nevertheless, the images succeeded beyond expectations and show even a sign of the nose/payload bay/tail or even more. pic.twitter.com/Uy7qBCnoif

— Ralf Vandebergh (@ralfvandebergh) July 3, 2019