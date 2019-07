Le Pays de Galles opte pour des uniformes non-genrés

Le Pays de Galles va adopter des uniformes scolaires neutres. Les nouvelles règles entreront en vigueur lors de la rentrée de septembre.

Les autorités galloises ont consulté les parents au sujet du port de l’uniforme dans le système scolaire. La plupart ont jugé le système dépassé. Il a donc été décidé qu’à l’avenir, lorsqu’une liste de vêtements sera publiée par une école, les articles ne seront pas affectés à un sexe spécifique. Par exemple, le pantalon ne sera plus décrit comme un «vêtement pour garçon».

La consultation a été lancée l’automne dernier à la suite de la vague de chaleur de l’été. Certains parents avaient alors affirmé que les politiques en matière d’uniformes étaient trop strictes. «Les nouvelles directives indiquent clairement que les politiques en matière d’uniforme scolaire ne doivent pas dicter des vêtements aux femmes», souligne la ministre de l’Éducation, Kirsty Williams.

Great news for Wales!

"Welsh school uniforms to be cheaper & gender neutral"

This will help:

🙅‍♀️ prevent girls bodies being policed & sexualised

👩‍🏫avoid limiting children's behaviour & education based on gender

💰low-income women & families#GenderEqualityhttps://t.co/WPqdkPApoU

— Hannah Manzur (@ManzurHannah) July 10, 2019