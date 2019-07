Wimbledon – Andy Murray et Serena Willimas en huitièmes du double mixte

Le Britannique Andy Murray et l’Américaine Serena Williams, exceptionnellement associés en double mixte, ont remporté leur match comptant pour le 2e tour, mardi à Wimbledon. Le duo d’anciens N.1 mondiaux a battu le Français Fabrice Martin et l’Américaine Raquel Atawo sur le score de 7-5, 6-3 après 1h37 de jeu. Murray et Williams affronteront, en huitièmes de finale, la paire tête de série N.1 composée du Brésilien Bruno Soares et de l’Américaine Nicole Melichar.

Revenu sur les courts après une opération à la hanche, Murray ne joue que le double à Wimbledon. En double messieurs, il a été éliminé dès le deuxième tour avec le Français Pierre-Hugues Herbert.

En début de journée, Serena Williams (WTA 10) a pris la mesure de sa compatriote Alison Riske (WTA 55) en trois sets et défiera la Tchèque Barbora Strycova (WTA 54) en demies du simple dames. L’Américaine de 37 ans n’est désormais plus qu’à deux marches d’une 8e victoire historique à Wimbledon, ce qui lui permettrait d’égaler le record de l’Australienne Margaret Court qui est de 24 victoires en simple en Grand Chelem.

Source: Belga