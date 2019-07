Visite du couple royal au camp de concentration de Buchenwald mardi

Le roi Philippe et la reine Mathilde seront ces mardi et mercredi en visite officielle en Thuringe et en Saxe-Anhalt, en Allemagne. Ils y seront accueillis par les ministres-présidents des deux lander et visiteront notamment ce qu’il reste du camp de concentration nazi de Buchenwald, ainsi que le musée Bauhaus. Le couple royal sera accompagné du ministre-président de la communauté germanophone Oliver Paasch. Cette visite s’inscrit, selon le palais royal, dans le cadre des excellentes relations unissant l’Allemagne et la Belgique. En Thuringe, le Roi et la reine se rendront à Gotha, l’une des villes d’origine de la famille royale belge. Ils iront ensuite à Buchenwald où ils visiteront ce qu’il reste du camp de concentration nazi. Un hommage y sera rendu aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Philippe et Mathilde verront à Weimar le musée Bauhaus et l’exposition consacrée à l’architecte et artiste belge Henry van de Velde.

Le couple royal ira ensuite à Lutherstadt Wittenberg, en Saxe-Anhalt, lieu de naissance de la Réforme protestante. Le Roi et la reine visiteront l’institut Bauhaus à Dessau et le site d’Infraleuna -un des plus importants sites chimiques d’Allemagne- où on retrouve la société belge DOMO Caproleuna.

Le minsitre-président germanophone Oliver Paasch accompagnera le couple royal. « Le programme est très intéressant pour nous, notamment la rencontre avec les deux ministres-présidents », explique-t-il. « Nous entretenons d’excellentes relations avec ces deux régions et c’est une façon de renforcer encore la collaboration bilatérale ». Oliver Paasch prendra la parole en Saxe-Anhalt et brossera en quelques traits l’actualité belge.

Source: Belga