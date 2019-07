Joran Vliegen éliminé en huitièmes de finale du double mixte à Wimbledon

Associé à la Chinoise Saisai Zheng, Joran Vliegen n’est pas parvenu à rejoindre les quarts de finale du double mixte des 133es Internationaux de Grande-Bretagne de tennis. Sur le court N.2 en gazon du All England de Wimbledon, le duo belgo-chinois a été éliminé au 3e tour par les Britanniques Evan Hoyt et Eden Silva en trois sets 5-7, 7-6 (7/5) et 6-4. La rencontre a duré 2h08. En quarts de finale Hoyt et Silva seront opposés à la tête de série N.8 formée du Croate Ivan Dodig et de la Taïwanaise Latisha Chan ou celle classée N.11 représentée par le Français Edouard Roger-Vasselin et la Slovène Andreja Klepac.

Vliegen, 26 ans, dispute son premier Wimbledon. Il a été éliminé au 2e tour du double messieurs en compagnie de son habituel partenaire Sander Gille par le Brésilien Marcelo Demoliner et l’Indien Divij Sharan.

Le gaucher limbourgeois de Neeroeteren avait atteint les quarts de finale double messieurs à Roland-Garros qu’il découvrait ce printemps. Il jouait en compagnie du Kazakh Mikhail Kukushkin.

Source: Belga