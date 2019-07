Bill Clinton « ne sait rien » sur les « crimes terribles » de Jeffrey Epstein

L’ancien président américain Bill Clinton n’est pas au courant des « crimes terribles » de Jeffrey Epstein et n’a pas adressé la parole au richissime délinquant sexuel depuis « bien plus d’une décennie », a déclaré son porte-parole lundi.

Cette déclaration intervient après que le milliardaire Jeffrey Epstein a été arrêté samedi à son retour de France et inculpé de proxénétisme sur mineurs. Il est accusé d’avoir participé à un réseau de trafic sexuel et d’avoir rémunéré des adolescentes de 14 ans pour abuser d’elles entre 2002 et 2005.

« Le président Clinton ne sait rien sur les crimes terribles pour lesquels Jeffrey Epstein a plaidé coupable en Floride il y a quelques années, ni de ceux qui l’ont occupé à New York », a dit le porte-parole Angel Urena, faisant référence à un accord conclu avec la justice fédérale en 2007.

Epstein a rencontré Clinton ainsi que d’autres personnalités comme le président actuel Donald Trump.

M. Ureno a également réfuté que les affirmations selon lesquelles Bill Clinton s’était rendu sur l’île privée d’Epstein dans les Caraïbes .

En 2002 et 2003, M. Clinton a effectué quatre vols à bord de l’avion de Jeffrey Epstein: un vers l’Europe, un vers l’Asie et deux vers l’Afrique. Des vols qui incluaient des arrêts dans le cadre de la Fondation Clinton », d’après le porte-parole.

« Il a eu un rendez-vous avec Epstein à son bureau de Harlem en 2002, et à son appartement à New York avec un membre de son équipe et son agent de sécurité. Il n’a pas parlé à Epstein depuis une décennie et ne s’est jamais rendu sur Little St. James Island, au ranch d’Epstein au Nouveau-Mexique ou à sa résidence en Floride. »

Source: Belga