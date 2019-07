Avis de recherche pour un jeune garçon de 18 ans disparu depuis lundi à Liège

À la requête du parquet de Liège et en collaboration avec Child Focus, la police fédérale a lancé mardi un avis de recherche pour un jeune garçon de 18 ans, qui a été vu pour la dernière fois le lundi 8 juillet vers 11h55 rue Saint-Gilles à Liège. Gilles Hardenne mesure 1m91 et est de corpulence mince. Il a les cheveux châtain clair et les yeux bleus. Il a un tatouage représentant une planche de surf sur le bras gauche. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un t-shirt blanc de marque Vans et des baskets.

Il est demandé aux personnes l’ayant vu ou ayant des informations à son propos de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300 ou via Child Focus au numéro 116 000. Tout témoignage pouvant aider à retrouver Gilles Hardenne peut également être envoyé à l’adresse mail [email protected]

Source: Belga