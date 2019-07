Collision au sol entre deux avions aux Pays-Bas: pas de blessés à déplorer

Deux avions, l’un de KLM et l’autre d’Easyjet, sont entrés en collision au sol mardi matin à l’aéroport de Schiphol. Les appareils se sont heurtés lors d’une manoeuvre de recul pour quitter leurs portes d’embarquement respectives, a précisé une porte-parole de la compagnie néerlandaise.

Les deux avions ont été endommagés. Les passagers n’ont couru aucun danger et aucun blessé n’est à déplorer, selon l’entreprise.

Le Boeing 737-800 affrété par KLM devait s’envoler vers Madrid. Les voyageurs rejoindront la capitale espagnole à bord d’un autre appareil.

Thanks @easyJet. Lost luggage first flight, second flight crashed into parked @KLM plane on #AMS tarmac. Now missing meetings and stuck on plane for 90min. #airlines #flightdelay #easyjet pic.twitter.com/V7GVgVFSan

— Jye Sandiford (@sandiforward) July 9, 2019