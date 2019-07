Melania Trump moquée pour une statue en son hommage complètement ratée

Le village de Sevnica a cru bien faire en rendant hommage à Melania Trump, originaire de la petite bourgade slovène. Il a, dès lors, dressé une statue à l’effigie de la Première Dame américaine. Seul problème: le résultat est une catastrophe et fait le tour du web, rappelant le buste d’un certain Cristiano Ronaldo en mars 2017.

Décidément, ce n’est pas toujours une bonne idée d’avoir une statue en son honneur ces dernières années. L’artiste Ales Zupevc a souhaité ériger une statue en hommage à Melania Trump dans le village dont elle est originaire, Sevnica.

L’inauguration a eu lieu vendredi et le moins que l’on puisse dire c’est que le résultat n’est pas réellement au rendez-vous. Un tronc d’arbre a été taillé à la tronçonneuse par l’artiste pour ressembler à Melania Trump. Toutefois, elle a un visage carré, ainsi qu’une bouche, un nez et des yeux écrasés.

News last week of the unveiling of a life-size wooden sculpture of U.S. first lady Melania Trump near her hometown of Sevnica in Slovenia. @reuterspictures Borut Zivulovic captured the statue: pic.twitter.com/7ORXp3pXMw

— Simon Robinson (@iron_emu) July 9, 2019