L’épave du Westhinder devient un baromètre des déchets en mer du Nord

Le bateau-balise Westhinder, qui gît depuis 1912 sur les fonds marins à 30 km au large de Nieuport à la suite d’une collision, a été complètement débarrassé des filets de pêche, du plomb et d’autres déchets marins qui l’encombraient. L’épave devient ainsi un baromètre des déchets en Mer du Nord, a annoncé lundi le service public fédéral (SPF) Santé publique.

« Les prises de l’équipe de plongée ont dépassé toutes les attentes: 2.000 kg de fer, de chaluts et de chaînes des filets de pêche, 1.000 kg de plomb et 1.500 kg de filets de pêche et autres déchets plastiques », selon le SPF.

La quantité de déchets trouvés sur le Westhinder donne une indication sur les déchets qui encombreraient les 350 autres épaves de la partie belge de la Mer du Nord. L’administration continuera de surveiller, avec les plongeurs, si des déchets s’amoncellent à nouveau autour de l’épave.

« Avec ce projet, les autorités veulent envoyer un signal fort aux pêcheurs afin d’éviter que les filets de pêche ne se retrouvent en mer, mais aussi à tout le monde afin de mieux gérer les déchets et d’empêcher qu’ils ne polluent la mer. Le site www.lamercommencechezvous.be contient de nombreux conseils à ce sujet ».

Le nettoyage de l’épave est financé par le Fonds d’indemnisation environnementale des parcs éoliens offshore, alimenté par les exploitants de ces parcs en vue de soutenir des projets bénéfiques pour l’environnement. D’autres épaves doivent aussi être nettoyées à l’avenir.

Source: Belga