Le Mexique signe une 8e victoire finale en Gold Cup

La Gold Cup de football, le championnat des nations de la zone Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes (CONCACAF) reste la compétition fétiche du Mexique. « El Tri » est venu s’imposer en finale de l’édition 2019 0-1 face aux Etats-Unis, dimanche à Chicago. Les Mexicains décrochent un 8e succès au terme de cette 15e édition, un nouveau record, après leurs victoires en 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011 et 2015. En six finales jouées contre les Américains, les Mexicains en ont gagné six. Ils leur succèdent d’ailleurs au palmarès. Les Etats-Unis restent à six succès (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017). Le Canada ne compte qu’un titre gagné en 2000. Dominés en première période, les Mexicains ont réussi à émerger en fin de rencontre grâce à une réalisation signée à la 73e minute par Jonathan Dos Santos d’une frappe sous la transversale.

Le gardien mexicain du Standard Guillermo Ochoa a été très sollicité mais n’a jamais dû se retourner malgré les essais de Jozy Altidore (7e), Christian Pulisic (6e, 43e) et Paul Arriola (31e). Il a aussi bénéficié d’un sauvetage sur la ligne de son équipier et capitaine le joueur du PSV Andres Guardado (53e) sur une reprise de la tête de Aaron Long.

Les joueurs du coach argentin Gerardo Martino, arrivé en janvier et qui a gagné les dix matchs que son équipe a disputé sous ses ordres, ont ensuite pris le match à leur compte. Les occasions se sont succédé via Guardado (53e), Rodolfo Pizarro (58e), Raul Jimenez (63e, 67e) et Jesus Gallardo (69e) avant que Dos Santos, joueur des Los Angeles Galaxy, n’offre sa 8e ‘Coupe en Or’ à son pays. Il a ainsi privé le ‘soccer’ américain d’une journée historique quelques heures après le 4e sacre planétaire des Américaines en finale du Mondial féminin (2-0 aux dépens des Pays-Bas).

