Le KV Ostende attire un cinquième renfort

Le KV Ostende a annoncé lundi la venue du défenseur sénégalais Yaya Sané, sans club depuis près d’un an. Sané, 29 ans, a signé un contrat d’un an avec les Kustboys, assorti d’une saison supplémentaire en option. Après Neto, Vargas, Skulason et Palaversa, il constitue la cinquième arrivée de ce mercato estival pour les Ostendais.

Le défenseur central était sans contrat depuis la fin de son aventure au sein du club turc de Bursaspor mais est parvenu à convaincre le KVO lors de son stage de préparation. C’est également une connaissance du coach Kare Ingebrigtsen. « Quand j’étais à Rosenborg, Sané jouait pour Bodo/Glimt », a déclaré l’entraîneur norvégien. « J’avais voulu le faire venir à Rosenborg, sans succès. C’est un défenseur fiable, fort de la tête et dans les duels. Vous pouvez aller à la guerre avec lui. »

Sané suit la compétition belge depuis quelques années. « Je connais bien ce championnat car Kara, un de mes meilleurs amis, joue à Anderlecht. Je parle souvent de la Belgique avec lui. Je sais que c’est un championnat compliqué et je suis content d’y arriver. J’ai hâte que la saison débute. »

Source: Belga