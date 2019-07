Jupiler Pro League – Le Sénégalais Amadou Sagna rejoint le Club de Bruges

Le Club de Bruges a annoncé lundi soir la venue du Sénégalais Amadou Sagna. International espoir, l’ailier droit de 20 ans arrive en provenance du club sénégalais de Cayor Foot et a signé un contrat de quatre ans en faveur des Blauw en Zwart. Sagna s’est illustré lors de la dernière Coupe du monde des moins de 20 ans, marquant 4 buts et remportant le Soulier de bronze. Sagna rejoint à Bruges Krépin Diatta, international sénégalais pour l’instant actif à la Coupe d’Afrique des Nations.

C’est le troisième renfort pour la nouvelle équipe de Philippe Clement après les arrivées d’Odilon Kossounou et d’Eduard Sobol. Le Nigérian David Okereke, appelé à remplacer Wesley Moraes parti pour 25 millions, devrait également arriver dans la Venise du Nord contre la somme de 8 millions d’euros, ce qui ferait du joueur du club italien de D2 de La Spezia le transfert entrant le plus cher du Club de Bruges.

Source: Belga