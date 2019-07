Goffin, qui affrontera Djokovic en quarts: « Il sera dur à battre, mais il est humain »

David Goffin (ATP 23) continue de voir la vie en vert à Wimbledon. Qualifié pour la première fois pour les quarts de finale sur le gazon du All England Club à la suite d’une victoire en quatre sets contre l’Espagnol Fernando Verdasco (ATP 37), le Liégeois, 28 ans, aura désormais droit à un affrontement royal. Il défiera en effet mercredi Novak Djokovic (ATP 1), 32 ans, quadruple vainqueur et tenant du titre. « Novak joue tellement bien en Grand Chelem. Il est très dur à battre dans des matches en cinq sets, qui plus est ici sur gazon », a-t-il expliqué devant la presse internationale. « Je pense que quand il joue son meilleur tennis, il est le N.1 mondial et probablement le meilleur. Même pour Roger (Federer, ndlr), il représenterait sans doute le plus grand défi sur gazon. »

Il s’agira de la septième confrontation entre David Goffin et Novak Djokovic, qui ne se sont encore jamais affronté sur gazon. Le Serbe, lauréat de 15 titres du Grand Chelem, mène par 5 victoires à 1, mais c’est le Liégeois qui a remporté leur dernière confrontation, en quart de finale du tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo en 2017.

« Mais Novak est si régulier. C’est pour gagner des tournois du Grand Chelem qu’il joue aujourd’hui », a-t-il poursuivi. « Il est tellement solide. Le Big Three, avec Rafa (Nadal, ndlr) qui est toujours là après sa victoire en trois sets, et Roger également, est très fort. Ils sont en pleine forme et prêt pour briller dans ce tournoi, comme ils l’étaient aussi à Roland-Garros. Ils sont durs à battre, mais ils sont humains. Je suis dans une bonne dynamique et je vais essayer de faire le maximum », a-t-il conclu.

Source: Belga