De l’eau toxique dans certaines casernes de police à Bruxelles

Le personnel de trois casernes bruxelloises craint pour sa santé, à force de boire de l’eau trop chargée notamment en plomb, rapportent lundi La Dernière Heure et Het Laatste Nieuws. Aquaviva a prélevé en juin 43 échantillons d’eau dans les casernes Geruzet, de Witte de Haelen et du quartier Kroon. Selon un délégué permanent CGSP, la police fédérale a informé les employés concernés que la grande majorité des résultats étaient satisfaisants. « Ils ne parlent que de trois problèmes », poursuit le syndicaliste. Il s’agit d’un raccordement dans un bloc sanitaire de la caserne de Witte de Haelen, qui contient beaucoup plus de fer qu’autorisé, de zinc présent en très grande quantité et d’une teneur en plomb 13 fois supérieure à la norme europénne, ce qui inquiète particulièrement les syndicats.

« Le personnel utilise l’eau du robinet depuis des années pour préparer du café plusieurs fois par jour. (…) En fait, le personnel est silencieusement empoisonné », explique à la DH Marc Duplessis.

La police reconnaît le problème et indique qu’elle exhortera la Régie des Bâtiments, propriétaire des casernes, à procéder au remplacement de tuyaux.

Source: Belga