Venise a de nouveau frôlé la catastrophe

Un mois après un accident ayant fait quatre blessés légers à Venise et impliquant un bateau de croisière géant, une nouvelle tragédie a été évitée de justesse hier soir lorsqu’un de ces mastodontes des mers est passé à un cheveu d’un yacht.

Le navire de croisière Costa Deliziosa, mesurant près de 300 mètres de long et pouvant embarquer près de 3.000 passagers, est sorti hier soir de la lagune de Venise par très mauvais temps, pluie et vents forts, tiré par des remorqueurs. La tempête a probablement déporté le navire vers un yacht accosté non loin de la célèbre place Saint-Marc, faisant passer le Costa Deliziosa juste à côté du yacht qu’il a presque effleuré, provoquant la panique à bord.

True movie of the day

Location:Venice Italy

Title: Storm vs. Cruise vs. Vaporetto #Venezia pic.twitter.com/vlth4WBq8T — suffragettecinema (@suffragettecine) July 7, 2019

Les membres de l’équipage du yacht, un grand bateau de 50 mètres mais semblant très petit à côté du paquebot de croisière, se sont élancés depuis leur navire vers le quai, rapporte l’agence AGI. Le remorqueur de proue a réussi cependant à éloigner le Costa Deliziosa du yacht et à l’orienter vers la sortie de la lagune sans autre problème. Cet accident évité de justesse est intervenu cinq semaines à peine après celui d’un autre paquebot de croisière qui avait fait quatre blessés légers à Venise.

#Venise : sur cette autre vidéo, on voit bien que le remorqueur est en grande difficulté, il a du mal à éviter que le paquebot percute le quai. Le commandant du paquebot lui, actionne la sirène en mode détresse. #Venezia

pic.twitter.com/DiodJHr1cZ — François Beaudonnet (@beaudonnet) July 8, 2019

Ces accidents ont ravivé les vives critiques qui agitent la Sérénissime à propos des dommages infligés au site et à son fragile écosystème par ces géants des mers qui naviguent si près du rivage.