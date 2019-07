Une survivante de l’Holocauste meurt durant un voyage à Auschwitz

Survivante du camp d’Auschwitz-Birkenau et victime des expériences du docteur Josef Mengele, Eva Mozes Kor est décédée ce jeudi 4 juillet à l’âge de 85 ans lors de son voyage annuel à Auschwitz.

Née en Roumanie en 1934, Eva Mozes Kor a vécu l’horreur durant la Seconde Guerre mondiale dans le camp nazi d’Auschwitz-Birkenau. En 2015, lors du procès d’Oskar Groening, ancien comptable du camp de la mort, elle avait témoigné en racontant ses souvenirs, notamment lorsqu’elle a vu disparaître sur la rampe ses parents et ses sœurs de 12 et 14 ans.

Alors qu’elle avait seulement 10 ans, Eva Kor était détenue dans le camp avec sa sœur jumelle Miriam. Elle a décrit les expériences terrifiantes que lui avait fait subir le tristement célèbre docteur Josef Mengele, qui était fasciné par les vrais jumeaux. Le docteur lui injectait régulièrement une substance figeant la croissance de ses reins.

Eva et sa sœur avaient finalement été libérées du camp par des soldats russes le 27 janvier 1945. Après avoir vécu en Israël, la survivante est allée vivre dans l’Indiana, aux Etats-Unis. En 1995, Eva Mozes Kor a ouvert le musée CANDLES sur l’Holocauste, avec pour mission de prévenir les préjugés et la haine par le biais d’une éducation sur la Shoah.

Chaque année, le fondatrice du musée Candles organisait un voyage pour visiter l’ancien camp nazi d’Auschwitz-Birkenau. C’est lors de ce retour annuel en Pologne qu’Eva Kor est décédée il y a quelques jours dans un hôtel de Cracovie. Elle sera enterrée aux Etats-Unis.

Quelques jours avant son décès, Eva Kor s’était rendue au musée d’Auschwitz pour enregistrer en vidéo son témoignage. « Ils l’utiliseront pour apprendre mais aussi pour éduquer. Merci de m’avoir aidé à raconter mon histoire », avait-elle écrit sur Twitter.

Yesterday I spent time with hard working staff at the @AuschwitzMuseum Archives who recorded my video testimony which they will use to learn as well as educate. Thank you for helping me tell my story! @candlesmuseum @TheStoryOfEva pic.twitter.com/S6nUrKlfvS

