Un festival voulait faire payer les Blancs deux fois plus cher

Quarante dollars pour les Blancs, 20 dollars pour les personnes de couleur. Un festival américain a dû revoir sa politique tarifaire après avoir reçu de nombreuses menaces.

A Détroit, aux États-Unis, l’AfroFuture Fest n’aura jamais fait autant parler de lui. Pour l’édition qui se tiendra début août, ce petit festival de musique dédiée à la culture afro-américaine avait décidé de mettre en place une étonnante politique tarifaire. Les organisateurs avaient décidé que les POC (« People of Color », autrement dit les personnes de couleur) pouvait avoir accès à des tickets au prix de 20 $, tandis que les non-POC (autrement dit les Blancs) devaient payer 40 $.

OFFICIAL LINE UP For Afrofuture Fest IS HERE✨✨✨

We’re activating the BLACK farm grounds of FEEDOM FREEDOM(866 Manistique) & YES, this is happening on BLACK Detroit’s Eastside

Early Bird POC Tickets are $10 & $20 for NONPOC’s & on sale until JULY 17thhttps://t.co/IAiMD22dRy pic.twitter.com/EUgf50EgqN

— Afrofuture Youth (@AFYDet) July 4, 2019