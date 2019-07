Un bébé éjecté d’un bateau de croisière après une glissade de son grand-père

Un enfant en bas âge est décédé après avoir glissé des bras de son grand-père sur un bateau de croisière amarré à Porto Rico. L’homme aurait glissé et serait tombé alors qu’il tenait le bébé dans ses bras.

Des passagers horrifiés ont expliqué à la police avoir entendu un «cri de douleur» de la part de la mère de la petite fille. Son bébé a chuté de 50 mètres de haut sur le béton du quai portoricain de San Juan. La petite est décédée à l’hôpital peu de temps après.

L’enfant et sa famille passaient leurs vacances ensemble à bord du navire de croisière Freedom of the Seas, exploité par la compagnie de croisière Royal Caribbean. Ses deux grands-parents, ses parents et son jeune frère étaient à bord. Elmer Román, responsable du département de la Sécurité publique, a déclaré que le grand-père jouait à un jeu avec l’enfant quand elle lui a glissé des bras.

El Vocero a rapporté que le grand-père tenait l’enfant quand il a glissé à proximité de la fenêtre et lâché l’enfant. Le procureur mène des entretiens avec les passagers qui ont observé la chute tragique, et a demandé des images de la caméra de sécurité du navire.