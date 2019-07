Elle réclame plus de 200.000 € à l’Etat car son enfant est trisomique

Une mère de famille britannique attaque le système de la santé publique du Royaume-Uni car elle estime que les médecins n’ont pas effectué les tests qui auraient pu déceler que son enfant était atteint de trisomie 21. Elle réclame plus de 200.000 € à l’État.

Edyta Mordel est une mère de famille britannique de 33 ans. Il y a quatre ans, peu après son accouchement, elle a découvert que son fils Aleksander était atteint du syndrome de Down. Aujourd’hui, la jeune femme a décidé de saisir le tribunal et d’attaquer en justice le National Health Service (NHS), le système de la santé publique du Royaume-Uni.

Les médecins n’auraient pas fait les tests de dépistage

La mère de famille indique qu’elle a insisté durant sa grossesse pour que les médecins fassent les tests qui auraient permis de déceler que son fils était atteint de trisomie 21. Edyta estime qu’elle aurait avorté si elle avait été au courant de la maladie de son enfant. Quatre ans plus tard, elle décide d’attaquer le système de santé publique pour « naissance non-désirée ».

Elle aurait avorté si elle avait su

Edyta Mordel réclame plus de 200.000 £ (plus de 225.000 €) au NHS. Si elle avoue qu’elle aurait avorté si elle avait été avertie de la trisomie de son fils, aujourd’hui elle aime et chérit son fils de quatre ans dont elle s’occupe à temps-plein. Mais elle souhaite néanmoins obtenir une indemnisation financière pour couvrir les frais médicaux de son enfant et pour compenser l’impact que la maladie d’Aleksander a eu sur son capacité à travailler.

Durant les premières audiences, l’avocat du NHS a déclaré que Madame Mordel avait en réalité changé d’avis et qu’elle avait refusé le dépistage en apprenant qu’il comportait un risque de fausse couche dans 2 % des cas. Le juge rendra son verdict dans les prochains jours.