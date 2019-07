Londres inaugure The Tide, un parc suspendu

The Tide, l’équivalent de la High Line new-yorkaise, a été inaugurée au sud-est de Londres, dans le nouveau quartier de Greenwich Peninsula, sur les berges de la Tamise.

Ce parc culturel linéaire, conçu comme une « destination pour l’art, le design et le bien-être » comprend des ponts et des plateformes en bois encerclés d’arbres et de végétation naturelle. C’est le premier espace de ce genre à Londres. Les passerelles surélevées à neuf mètres du sol forment un circuit de cinq kilomètres au total une fois le projet terminé. C’est le premier kilomètre de ce vaste projet qui est inauguré cette semaine à l’occasion du Festival Turning Tides.

Ce parc suspendu comprend aussi plusieurs jardins et une table de pique-nique géante. Le projet, signé du cabinet d’architectes Diller Scofidio + Renfro, rappelle la High-Line de New York co-réalisée par les mêmes architectes. Il met l’accent sur l’art en présentant une vaste collection d’installations d’artistes britanniques allant de Damien Hirst à Anthony Gormley.

L’inauguration du parc commencera ce week-end avec une série de concerts du collectif LGBTQ+ Sink The Pink et du groupe Melt Yourself Down. Les 6 et 13 juillet, Morning Gloryville organisera une rave party matinale qui sera suivie de cours de yoga. Un concert de la diva Oumou Sangare est prévu pour le second week-end.