500.000 personnes à Bruxelles pour la 2e étape du Tour de France

Environ 500.000 personnes ont été recensées hier à Bruxelles pour le Tour de France, selon la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. Le public était présent en masse dans les rues de la capitale, pour profiter des animations organisées dans le Fan Park et pour observer le parcours de l’épreuve de contre-la-montre en équipes qui démarre de la Place des Palais et arrive à l’Atomium.

