Tour de France – Serge Pauwels: « Nous avons limité les dégâts en vue des prochains jours »

L’équipe CCC a terminé 7e, à 31 secondes des vainqueurs du contre-la-montre par équipes du 106e Tour de France, disputé dimanche à Bruxelles. Pour le Belge Serg Pauwels, l’équipe CCC a limité les dégâts, en vue des prochains jours pour Greg Van Avermaet, porteur du maillot à pois. « Je pense que notre résultat est assez bon, nous avons perdu 32 secondes sur Jumbo-Visma et 11 secondes sur Ineos », a indiqué le Belge Serge Pauwels. « Nous avons donc limité les dégâts pour Greg Van Avermaet en vue des prochains jours et nous pouvons donc être satisfaits. » Au terme du contre-la-montre par équipes, le champion olympique belge pointait à la 30e place du classement général, à 41 secondes du leader Mike Teunissen.

« Nous sommes contents des deux jours du Tour de France en Belgique dont nous allons sortir avec le maillot à pois de Greg », a poursuivi Serge Pauwels. « C’était un premier objectif et nous en avons d’autres lors de la première semaine. »

Le début du Tour de France est, de tradition, très nerveux, et la première étape a déjà été marquée par des chutes. « Je pense que la nervosité, dont il faut évidemment tenir compte, va progressivement diminuer au fil des étapes. On peut en tout cas dire que nous réalisons un bon départ. L’étape lundi, entre Binche et Épernay, sera une bonne étape pour Greg Van Avermaet qui a fait tout spécialement la reconnaissance de la finale. Il s’est mis comme objectif d’essayer de la gagner, voire se rapprocher du maillot jaune. »

Source: Belga