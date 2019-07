Tour de France – Quelque 79.000 visiteurs sur les quatre jours du Fan Park à Bruxelles

Ce sont environ 79.000 personnes qui ont fait un passage par le Fan Park, dans le centre-ville de Bruxelles, entre jeudi et dimanche, selon Baptiste Ollier, porte-parole d’Amaury Sport Organisation (ASO), société organisatrice du Tour de France. Durant quatre jours, environ 79.000 visiteurs sont passés par le Fan Park, installé dans le centre de Bruxelles à l’occasion du départ du Tour de France 2019.

Sur la place De Brouckère et sur une partie du boulevard Anspach, les sponsors du Tour de France avaient installé des stands où il était possible d’obtenir, en jouant, des objets à l’effigie du Tour (gourdes, casquettes, t-shirts, bracelets…). Il était également possible d’y voir la retransmission télévisée des deux premières étapes du Tour qui ont eu lieu ces samedi et dimanche à Bruxelles et, pour les enfants, de participer à des jeux ludiques autour du vélo.

Source: Belga