Tour de France – « Les détails ont fait la différence », selon Laurens De Plus

Laurens De Plus a remporté le contre-la-montre par équipes avec Jumbo-Visma, dimanche à Bruxelles. Le coureur de Ninove n’a pas franchi la ligne avec ses cinq premiers équipiers, mais a joué un rôle important dans la victoire des siens.

« C’est un travail d’équipe d’excellente qualité », a commenté De Plus. « Beaucoup de temps, d’énergie et de préparation ont été mis ici. Et cela a payé, nous gagnons avec une grosse marge. Tu vois que ce sont les détails qui font la différence à ce niveau. »

« Dès les premiers mètres, tout a bien fonctionné. Chacun a parfaitement effectué son travail. Wout (van Aert) et Tony (Martin) ont été les deux gros moteurs. Nous devions suivre le plan et ne pas exploser à la fin et cela a fonctionné. A la fin, il y avait encore cette petite montée, j’ai effectué un gros effort et puis j’ai lâché prise. Nous ne voulions pas arriver à six ou sept (le temps est pris en compte sur le quatrième coureur, ndlr), nous voulions le meilleur temps. Donc j’y ai été à fond. Je savais que c’était dans la poche, nous avions devancé Ineos tout au long du parcours. »

Pour son premier Tour de France, De Plus est déjà monté sur le podium protocolaire avec son équipe. « C’est incroyable! C’est spécial de se voir sur l’écran du podium. Tu salues et tu te vois sur l’écran. Et à Bruxelles en plus. Mes parents et ma copine sont ici. C’est vraiment super. »

Source: Belga