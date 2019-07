Tour de France – Le Tour quitte la Belgique lundi et offre une opportunité aux puncheurs

Le Tour de France quitte la Belgique lundi à l’occasion de la 3e étape. Le plat pays aura l’honneur d’un troisième départ d’étape, à Binche, fief des Wanty-Gobert. Le peloton regagnera ensuite la France où l’arrivée sera située à Épernay, au cœur des vignobles de Champagne, après 215 kilomètres de course. L’arrivée de l’étape est jugée au bout d’un final en montée (500 m à 8 %) aiguise l’appétit des puncheurs. Pour l’arrivée sur le territoire français, 12 kilomètres après le départ de Binche, la course met le cap plein sud. Jusqu’aux « raidards » qui parsèment les 43 derniers kilomètres.

Le plus difficile ? « Mutigny, avec une pente de 12 % », répond le directeur de course Thierry Gouvenou. Le haut de la bosse, situé à 16 kilomètres de la ligne, constitue le premier des huit « points bonus » qui parsèment le parcours du Tour: 8, 5 et 2 secondes de bonifications y seront attribuées aux trois premiers coureurs à le franchir.

L’arrivée de l’étape est jugée au bout d’un final en montée (500 m à 8 %) dans la sous-préfecture de la Marne qui a déjà accueilli le Tour à six reprises. Mais une seule fois pour une arrivée voici plus d’un demi-siècle (1963).

Greg Van Avermaet, Wout van Aert, le Français Julian Alaphilippe et le Slovaque Peter Sagan sont à pointer parmi les candidats à la victoire. Quant au maillot jaune, le Néerlandais Mike Teunissen, il a indiqué en conférence de presse qu’il nourrissait des ambitions par rapport à cette étape.

Départ de Binche à 12h10, lancé à 12h20, arrivée à Épernay vers 17h34 (moyenne calculée à 41 km/h).

Source: Belga