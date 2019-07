Tour de France: la formation Ineos a lancé la 2e étape, le contre-la-montre par équipes dans Bruxelles

Le départ de la 2e étape du 106e Tour de France cycliste a été donné dimanche sur le coup de 14h30. La formation britannique Ineos, celle du vainqueur de l’an dernier le Gallois Geraint Thomas et de l’un des autres grands favoris le Colombien Egan Bernal, a été la première à prendre le départ du contre-la-montre par équipes de Bruxelles long de 27,6 km entre le Palais Royal et l’Atomium. Deux pointages intermédiaires sur ce parcours qui emprunte les grandes artères de la capitale sont prévus au Bois de la Cambre (km 13,2) et à Schaerbeek (km 20,1).

Le maillot jaune est sur les épaules du vainqueur de la première étape, samedi devant le Palais de Laeken, le Néerlandais Mike Theunissen (Jumbo-Visma). La tunique verte du classement par points est portée par le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe), le maillot blanc du meilleur jeune est la propriété de l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et celui à pois du meilleur grimpeur celle du champion olympique Greg Van Avermaet (CCC).

Ineos est la première des 22 équipes de 8 coureurs à s’élancer. Les équipes belges Lotto Soudal, Deceuninck-Quick Step et Wanty Gobert partiront en 16e, 20e et 21e position à respectivement 15h45, 16h05 et 16h10. Jumbo-Visma, la formation du maillot jaune, sera la dernière à prendre le départ à 16h15.

Source: Belga