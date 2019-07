Tour de France: Jumbo-Visma, l’équipe du maillot jaune Mike Teunissen, domine le chrono par équipes

La formation Jumbo-Visma du maillot jaune Mike Teunissen, Wout van Aert et Laurens De Plus a dominé la deuxième étape du Tour de France, un contre-la-montre par équipes de 27,6 km entre le Palais Royal et l’Atomium. Le chrono démarrait en fanfare. Les premiers coureurs à s’élancer étaient en effet les Ineos du vainqueur sortant Geraint Thomas et d’un des principaux outsiders de cette édition, Egan Bernal. Ineos bouclait le parcours de 27,6 km dans les artères de la capitale en 29:18.

La formation britannique était menacée par Katusha-Alpecin et Deceuninck-Quick Step, qui la devançaient au deuxième pointage, boulevard Général Wahis à Schaerbeek après 20,1 km. Mais Katusha-Alpecin terminait finalement à 6 secondes d’Ineos, dans le même temps que Sunweb. Quant à Deceuninck-Quick Step, elle échouait à 8 dixièmes.

Dernière équipe à s’élancer, Jumbo-Visma, du maillot jaune Mike Teunissen, frappait fort au premier temps intermédiaire, au Bois de la Cambre (13,2 km): 11 secondes d’avance sur Katusha-Alpecin, 12 sur Deceuninck-Quick Step, 14 sur Education First et 14 sur Ineos.

Le maillot jaune et ses troupes creusaient encore l’écart dans le deuxième secteur: Katusha-Alpecin était relégué à 14 secondes, Deceuninck-Quick Step et Ineos à 16.

Jumbo-Visma confirmait sa domination dans la dernière partie. Teunissen, van Aert, le Néerlandais Steven Kruijswijk, l’Allemand Tony Martin (quadruple champion du monde individuel de l’exercice) et l’Irlandais George Bennett franchissaient la ligne en 28:58. L’équipe comprend également De Plus, le Néerlandais Dylan Groenewegen et le Norvégien Amund Jansen, qui ont lâché prise en cours de route. La formation néerlandaise s’imposait avec 20 secondes d’avance sur Ineos et 21 sur Deceuninck-Quick Step. Sunweb et Katusha-Alpecin suivaient à 26 secondes.

Au niveau des candidats à la victoire ou au podium, les Bahrain-Merida de Vincenzo Nibali (9e) ont concédé 36 secondes, les Astana de Jakob Fuglsang (10e) ont perdu 41 secondes, les Cofidis de Thibaut Pinot (13e) pointent à 53 secondes, les Movistar d’Alejandro Valverde et Nairo Quintana (17e) sont relégués à 1:05 et les AG2R-La Mondiale de Romain Bardet à 1:19.

Rayon belge, Lotto Soudal est 15e à 59 secondes et Wanty-Gobert 22e et dernier à 1:58.

Au général, Jumbo-Visma domine logiquement le classement en occupant les cinq premières places: Teunissen, vainqueur de l’étape d’ouverture samedi, devance de 10 secondes van Aert, Kruijswijk, Martin et Bennett.

Lundi, le Tour de France connaîtra un troisième et dernier départ en Belgique avant de rejoindre la France. La troisième étape reliera en effet Binche, la ville où Wanty-Gobert a son siège, à Épernay (215 km). Le final, avec les 500 derniers mètres à 8% de moyenne, pourrait convenir à des puncheurs comme Greg Van Avermaet, maillot à pois du Tour après être passé en tête du Mur du Grammont samedi.

